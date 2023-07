Unabhängige Frau mit Sommerbildern: Mu.ZEE in Ostende zeigt das Werk von Anna Boch

Um 1885 lernte Anna Boch den Maler Théo van Rysselberghe kennen, ein Gründungsmitglied der Société des Vingt (kurz Les Vingt, deutsch Die Zwanzig), einer Vereinigung avantgardistischer Künstler, die sich für den künstlerischen Austausch zwischen Frankreich und Belgien einsetzte.

Anna Boch schuf Werke in impressionistischer, zeitweise auch in neoimpressionistischer Manier, und kaufte 1890 auf der Ausstellung der Société des Vingt, bei der auch sie selbst und ihr Bruder Eugène vertreten waren, ein in Arles gemaltes Bild Vincent van Goghs, den „Roten Weinberg in Montmajour“, das einzige Kunstwerk, das Van Gogh zu Lebzeiten verkaufte.

Dieses Werk ist in Ostende leider nicht zu sehen; es befindet sich unerreichbar in einem russischen Museum. Ein anderes Gemälde von Van Gogh wurde vom Musée d'Orsay in Paris ausgeliehen: ein Porträt von Eugène Boch, Annas Bruder und ebenfalls Maler, vor einem Sternenhimmel.