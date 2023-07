Anwohner verprügeln Einbrecher in Sint-Niklaas - Polizei muss die Gemüter beruhigen

Die beiden Einbrecher waren am Dienstagabend kurz vor Mitternacht an der Ecke Jan Breydelstraat und Begijnenstraat in Sint-Niklaas von Nachbarn des Hauses erwischt, in das sie einsteigen wollten. Die aufgebrachten Anwohner knöpften sich die Kriminellen kurzerhand vor. Ein weiterer Nachbar hörte den entsprechenden Krach und rief die Polizei auf den Plan.

Diese rückte mit zwei Streifenwagen an und beruhigte die Lage. Die beiden mutmaßlichen Einbrecher wurden bei der Konfrontation verletzt. Einer erlitt einen Beinbruch und der zweite eine schwere Kopfverletzung. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei erließ Haftbefehl gegen die beiden.

Allerdings wurden auch die aufgebrachten Nachbarn von der Polizei verhört. Der Fall liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft Ostflandern, die Ermittlungen zum Hergang des Vorgangs aufgenommen hat. Nach Aussagen der Anwesenden sollen die beiden Festgenommenen auch für andere Einbrüche in der Umgebung verantwortlich sein, doch dies können Polizei und Justiz nicht bestätigen.