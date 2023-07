Flanderns Wirtschaft wächst schneller als die in den anderen belgischen Regionen

Laut den aktuellen Erwartungen des staatlichen belgischen Planbüros und der regionalen Statistikämter wird die Wirtschaft in Flandern schneller wachsen, als die in den anderen Regionen in Belgien. Die flämische Wirtschaft ist von der Corona- und der Energiekrise der letzten Jahre weniger hart getroffen worden, als vergleichsweise die in der Brüsseler Hauptstadtregion oder die in der Wallonie.