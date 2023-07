Nationalfeiertag in Belgien: Der 21. Juli steht ganz im Zeichen des 10jährigen Thronjubiläums von König Philippe

Am traditionellen Nationalfeiertags-Défilé vor dem Königspalast in Brüssel werden am Freitag 1.345 Frauen und Männer teilnehmen, die bei weitem nicht nur aus der Armee kommen, sondern auch aus den diversen Hilfs-, Rettungs- und Notdiensten. Dazu nehmen auch 109 altgediente Soldaten an der Parade teil.