Pilotprojekt mit Offshore-Solaranlagen in Ostende gestartet

Der Traum des belgischen Seavolt-Konsortiums, zu dem die Offshore-Unternehmen Deme und Jan De Nul NV gehören, ist, mit Flößen auf denen rund 500 Solarpanelen angebracht sind, zwischen den Windrädern weitere Elektrizität zu produzieren. Dazu wurde in den vergangenen Monaten eine kleine Flotte Flöße gefertigt, auf denen die Panelen angebracht werden.

Zwar ist deutlich, dass man auch auf hoher See bei wolkenbehangenem Wetter und in der Nacht keinen Solarstrom produzieren kann, doch Seavolt will zumindest mit diesem Pilotprojekt herausfinden, was hier möglich ist oder sein kann.

Die Flöße sind aus nicht rostendem Leichtmetall und aus Kunststoff gefertigt, damit sie den Wetterumständen und dem salzigen Seewasser standhalten können. Ein Jahr lang sollen die Solarzellenflöße in der Nordsee getestet werden. Lohnt sich das Unterfangen, dann sollen in absehbarer Zeit Plattformen mit tausenden Sonnenpanelen in der Nordsee zwischen den Offshore-Windkraftanlagen Strom produzieren.

