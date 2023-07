Umweltzonen in Gent und Antwerpen: Die Regeln werden vorerst nicht strenger

Im Zuge dessen kündigte die flämische Landesregierung auch an, dass die für 2027 und 2028 geplanten weiteren Verschärfungen in dieser Hinsicht vorerst gestrichen sind. Gleichzeitig dürfen die alten Dieselbusse der flämischen Verkehrsgesellschaft De Lijn zwei Jahre länger in die hier genannten Umweltzonen hineinfahren. Die Landesregierung erteilte hier eine Ausnahme. Damit kann De Lijn mit solchen Bussen Gent und Antwerpen bis Ende 2026 bedienen. De Lijn bat in Flandern um diese Ausnahme, denn die bestellten elektrischen Busse werden erst später geliefert.

Für die belgische Hauptstadt Brüssel trifft dies nicht zu. Hier werden die verschärften Regelungen in der Umweltzone zum 1. Januar 2025 eingeführt. Ob De Lijn dann weiter mit ihren alten Bussen in die Hauptstadt fahren darf, ist noch unklar.