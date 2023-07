10 Jahre im Amt: Die Belgier sind gemäßigt zufrieden mit dem Monarchen

Am Freitag, am belgischen Nationalfeiertag in diesem Jahr, jährt es sich zum 10. Mal, dass König Philippe seinem Vater, der kurz zuvor abdankte, auf den Thon gefolgt ist und seinen Eid als 7. König der Belgier leistete (Video unten zu 10 Jahren Regentschaft). Der oben genannten Umfrage zufolge sind etwas mehr als die Hälfte der Landsleute mit dem König zufrieden. Sie geben ihm die Note 5,9 auf 10. Das mag eine zurückhaltende Bewertung sein, doch man muss auch mit denen Rechnung tragen, die mit der Monarchie nichts anfangen können.

Laut Het Laatste Nieuws sind 28 % der Belgier der Ansicht, dass eine Republik besser wäre. Das ist die Meinung von mehr als einem Viertel unserer Landsleute. Aber, auch 57 % der belgischen Bürger halten an der konstitutionellen Monarchie weiter fest.

Insgesamt 55 % der Befragten sind mit seiner Arbeit und seiner Entwicklung zufrieden. 62 % glauben, dass er sich positiv entwickelt hat, 66 % finden, dass er professionell ist und 60 % sehen in ihm einen mitfühlenden Menschen. Man wertet positiv, dass er z.B. nach den Terroranschlägen 2016 und nach der Hochwasserkatastrophe 2021 auf die Opfer zugegangen sei.

Hatte man noch vor 10 Jahren bei seiner etwas steifen Amtseinführung erwartet, „er kann es nicht“, so hat er sich in den Augen vieler inzwischen positiv entwickelt. Es fehle ihm zwar immer noch an Charisma, denn manchmal kommt er noch sehr hölzern daher, doch dieses Manko mache er mit guter Arbeit wett.

Interessanterweise geben die Belgier Königin Mathilde und Kronprinzessin Elisabeth mit einer Note von jeweils ebenfalls 5,9 auf 10 die gleiche Bewertung, wie König Philippe. Man solle Elisabeth mehr Zeit geben, um sich auf die Nachfolge ihres Vaters vorzubereiten, so der Tenor in dieser „Großen Umfrage - Königshaus“.