Katar-Affäre: Belgische Polizei durchsucht die Wohnung der EU-Abgeordneten Arena

Belgische Ermittler haben im Zusammenhang mit dem Katar-Skandal am Mittwoch sechs weitere Standorte durchsucht, darunter die Wohnung einer Europaabgeordneten. Die Razzia habe die Wohnung der belgischen Sozialdemokratin Marie Arena (PS/S&D) sowie fünf „Orte in direkter Verbindung zu ihr oder ihrer Familie“ zum Ziel gehabt, erklärte die Staatsanwaltschaft. Die 56-Jährige war eine politische Verbündete mehrerer anderer in den Bestechungsskandal verwickelter Personen.

Arena wurde nicht festgenommen oder eines Vergehens beschuldigt. „Dokumente und Computer wurden beschlagnahmt und werden analysiert“, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die belgische Politikerin stand u.a. dem ehemaligen italienischen Europaabgeordneten Pier Antonio Panzeri nahe, einer der Hauptfiguren in dem Skandal. Er wurde angeklagt und hat sich Berichten zufolge bereit erklärt auszusagen.