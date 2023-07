Königliche Würdigung für die frühere VRT-Nachrichtensprecherin Martine Tanghe

Die frühere VRT-TV-Nachrichtensprecherin Martine Tanghe (67, Foto) wird zum Kommandeur im Kronenorden ernannt. Jedes Jahr am Vorabend des belgischen Nationalfeiertags erhebt der König verdienstvolle Personen aus der Gesellschaft in den Adelsstand oder zeichnet sie mit Orden aus. Martine Tanghe ist 2020 nach einer 42 Jahre langen Karriere und als „Gesicht“ der TV-Nachrichten unseres Hauses in Rente gegangen.