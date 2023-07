Schwerer Verkehrsunfall in Tournai: Zwei Erwachsene und drei Kinder ums Leben gekommen

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Donnerstag am Autobahnkreuz zwischen der E42 und der E 403 in Marquain, einem Ortsteil von Tournai.

Nach Angaben des Bürgermeisters und der Notdienste soll der Fahrer des Autos aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der Wagen flog aus der Kurve, überschlug sich und geriet in einer Böschung in Brand. Dabei starben die Insassen, ein Elternpaar mit drei Kindern zwischen 15 und 20 Jahren. Nach Meldungen von lokalen Medien handelt es sich bei den Toten um eine in Tournai bekannte und bliebte Zahnarztfamilie. Der Unfalltod der Familie rief in der Stadt große Bestürzung hervor.

Die herbeigeeilten Not- und Rettungsdienste konnten nichts mehr für die Unfalloppfer tun. Nach einer Meldung des Senders RTL Info sei kein anderes Fahrzeug in den Unfall verwickelt gewesen. Der Fahrer sei entweder zu schnell gefahren oder am Steuer eingeschlafen. Die Familie war auf dem Rückweg aus einem Urlaub an der belgischen Küste.