Wout Van Aert verlässt die Tour de France und wird zum zweiten Mal Vater

„Jeder wusste, dass Sarah schwanger ist und jetzt wird es ein bisschen dringend. In Abstimmung mit meiner Mannschaft haben wir beschlossen, dass mein Platz jetzt zuhause ist“, so Wout Van Aert dazu. Der Gynäkologe der Familie sei der Ansicht, dass die Geburt bevorstehe. Deshalb habe man diesen Entschluss gefasst.

„Das ist schon ein seltsames Gefühl, doch ein Dilemma ist es nun nicht. Es ist eine einfache Entscheidung“, so der Radprofi noch. Wout Van Aert hatte bis jetzt eine auffällige Frankreich-Rundfahrt gefahren, sowohl für sich, als auch im Dienste von Jonas Vingegaard.

Van Aert konnte zudem beruhigt nach Hause fahren, denn die Tour scheint entschieden und er hat seinen gewichtigen Beitrag dazu geleistet, doch er habe immer vor Augen gehabt, dass er vorzeitig nach Hause fahren müsse: „Wenn meine Frau angibt, dass sie mich braucht, dann fahre ich. Und die Zeit ist jetzt gekommen. Ich bin auch davon überzeugt, dass es die anderen sieben Jungs super beim Rest der Tour machen werden…“

Kurz nach dem Van Aert am Donnerstag ankam, wurde er auch schon zur Klinik gerufen, in der sich seine Frau Sarah aufhielt. Es wurde auch Zeit, denn kurz danach kam der kleine Jerome zur Welt (Foto unten). Der glückliche Vater schrieb dazu in den sozialen Medien: "Plus d'amour", "Mehr Liebe."

Eine Etappe hat Wout Van Aert bei der Tour de France 2023 nicht gewonnen, aber er war gleich dreimal in der Top 3 und vielleicht gewinnt Jonas Vingegaard mit seiner Mannschaft ja die ganze Tour. Van Aert und seine Frau Sarah haben bereits einen Sohn, Georges. Der bekommt jetzt ein Brüderchen. Der Radprofi selber wird wohl wieder ab August zu sehen sein, denn dann findet im schottischen Glasgow die Straßenrad-WM statt.