Belgien vervierfacht die Versicherungsobergrenze nach Naturkatastrophen

Die Überschwemmungen vom Juli 2021 hatten Schäden in Höhe von schätzungsweise über 2 Mia. € angerichtet. Das bedeutet, dass die neu festgelegte Obergrenze der Beteiligung der Versicherungen nicht unbedingt ausreicht. Es müssen also möglicherweise zusätzliche Mittel zur Vergütung von Katastrophenopfern in Belgien gefunden werden.

Der Dachverband der belgischen Versicherungen Assuralia zeigt sich „enttäuscht“ und nennt diesen Schritt nicht nachhaltig und wenig solidarisch, denn er schiebe die Verantwortung damit auf die Versicherer ab. Assuralia kritisiert auch die Berechnung für die Prämienerhöhung um bis zu 1,26 %, die die Nationalbank vorrechnete. Man könne kaum einen entsprechenden Prozentsatz angeben, denn diese sei Abhängig von den Möglichkeiten der Rückversicherungen, die die Versicherungsunternehmen ihrerseits abschließen müssen.