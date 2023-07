Die Brüsseler Autoworld erweitert ihre Sammlung durch ein Replika des "Eolipyle", des ersten "Automobils"

Im Jahr 1672 baute der belgische Jesuit Ferdinand Verbiest ein kleines selbstfahrendes Fahrzeug im Auftrag des damaligen Kaisers von China. Ziel dieser Konstruktion war, die praktische Anwendung von Dampf als Energieträger aufzuzeigen.

Obschon Verbiest 1687 einen Beitrag über sein „Eolipyle“ in der damaligen Fachzeitschrift „Astronomia Europea“ verfasste, sind nie irgendwelche Zeichnungen oder Pläne dieses Fahrzeugs gefunden worden. Aber Zivilingenieuren, Wissenschaftlern und Forschern des Audi Konfizius-Instituts an der Technischen Hochschule von Ingolstadt ist es unter der Leitung von Professor Dr. Suchandt gelungen, auf Basis dessen, was dazu bekannt war und ist, ein Replika dieses „Automobils“ au bauen.

Das Resultat dieser Arbeit müsste mit dem, was Pater Verbiest entworfen hat, übereinstimmen. Nur der Dampfkessel ist heutigen Sicherheitsbestimmungen entsprechend gefertigt.