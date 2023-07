Die Königliche Familie nimmt am Te Deum zum Nationalfeiertag teil

Das Te Deum in der Brüsseler Kathedrale St. Michael und St. Gudula bildet jedes Jahr am 21. Juli den offiziellen Auftakt zu den Feierlichkeiten zum belgischen Nationalfeiertag. Auch an diesem Freitag nahm die Königliche Familie an dieser kirchlichen Feier teil. Dieses Jahr steht der Nationalfeiertag ganz im Zeichen des 10jährigen Thronjubiläums von König Philippe.