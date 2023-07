Die Möglichkeit, dass in Belgien im Winter 25-26 zwei Kernreaktoren am Netz sein werden, wird konkreter

Es wird immer wahrscheinlicher, dass in Belgien in den Wintern 25-26 und 26-27 zwei Kernreaktoren Strom produzieren werden, um die Energiesicherheit des Landes zu gewährleisten. Die belgische Atomaufsichtsbehörde FNAC hat einen Rahmen erarbeitet, um die Reaktoren Doel 4 und Tihange 3 dann am Netz zu haben.