König Philippe und Königin Mathilde besuchten den "Bal National"

Am Abend vor dem Nationalfeiertag hat das belgische Königspaar den inzwischen traditionellen „Bal National“ in den Marollen in Brüssel besucht. Dieser Ball ist ein Volksfest unter freiem Himmel am Vossenplein in Brüssel. Dieses Jahr nahmen rund 15.000 Personen an diesem Fest zum belgischen Festtag teil.