Verfassungshof: Niederländischer Sprachtest bei der Einbürgerung in Flandern teilweise diskriminierend

Seit einiger Zeit müssen Neuankömmlinge in Flandern verpflichtet einen aparten niederländischen Sprachtest ablegen, bevor die ihr Einbürgerungszertifikat von den Landesbehörden erhalten. Wer an den Kursen für Niederländisch verpflichtet teilnimmt, der muss dafür eine Gebühr von 180 € entrichten, wer aber freiwillig daran teilnimmt, der muss nichts bezahlen.

Diesen Teil der Auflage sieht der Verfassungshof kritisch und lehnt diesen aufgrund von Diskriminierung an. Es dürfe nicht sein, dass Einwanderer, die verpflichtet an diesen Kursen und an den Tests teilnehmen, sozial benachteiligt würden, weil nur sie eine Gebühr zahlen müssen. Die Richter am Verfassungshof sind der Meinung, dass sich gerade solche Personen nicht selten in einer sozial prekären Lage befinden.

Jetzt ist es an Landesbildungsminister Ben Weyts (N-VA) zu entscheiden, ob alle Betroffenen eine solche Gebühr entrichten müssen oder gar keiner.