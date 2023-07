Warum feiern die Belgier am 21. Juli ihren Nationalfeiertag?

Die Belgier erklärten das Haus der Oranier auf ihrem Boden für abgesetzt und richteten eine konstitutionelle Monarchie ein. Im Februar 1831 setzten sie eine recht liberale Verfassung ein. König wurde Leopold von Sachsen-Coburg-Gotha, auf den die Wahl nach längerer Suche viel.

Leopold I. wurde am 21. Juli 1831 in Brüssel feierlich vereidigt und damit war die konstitutionelle Monarchie Belgien offiziell ein eigener und unabhängiger Staat. Dieser Tag wurde dann zum belgischen Nationalfeiertag ausgerufen. Die fünf damaligen Großmächte Frankreich, Großbritannien, Russland, Preußen und Österreich erkannten im so genannten Londoner Protokoll 1831 ebenfalls die Unabhängigkeit Belgiens an und garantierten die Neutralität.

Diese garantierende Unterstützung war schon bald bitter nötig, denn im August 1831 versuchten niederländische Truppen erneut in Belgien einzumarschieren. Diese Invasion wurde jedoch mit Hilfe Frankreichs zurückgeschlagen.