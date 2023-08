Auf Belgien wartet eine verregnete Woche auch mit möglichen Unwettern

Montag: Die Regenzone vom Wochenende verlässt Belgien Richtung Osten, doch es kommen von Westen her weitere Schlechtwetterzonen an, die mitunter für heftige Schauern und lokal für Unwetter sorgen können. Es wird nicht wärmer als 18 oder 19°C in den Höhenlagen in den Ardennen oder 21 bis 22°C in Flandern und in den anderen Landesteilen. Windböen können gut und gerne 55 km/h erreichen oder mehr im Zuge eines Unwetters.

Dienstag: Es regnet vor allem im äußersten Südosten des Landes und andernorts wird das Wetter wechselhaft und bewölkt mit vereinzelt Regen. Die Höchsttemperaturen liegen dann zwischen 15 und 20°C, was für diese Jahreszeit eindeutig zu frisch ist. Den ganzen Tag lang herrscht mäßiger Nord- oder Nordwestwind.

Mittwoch: Eine Schlechtwetterzone mit Regen und teilweise heftigeren Schauern zieht dann aus Richtung Nordsee über unser Land in Richtung Deutschland. Hierbei ist durchaus auch mit Gewittern zu rechnen. Es bleibt bei 16 bis 21°C weiter zu frisch. Der Wind ist schwach bis mäßig außer an der Küste, wo es recht kräftig wehen kann.

Donnerstag: Es kann den ganzen Tag lang bei Temperaturen zwischen 16 und 20°C und einem recht starken Südwestwind regnen.

Freitag: Es zieht erneut eine Schlechtwetterzone über ganz Belgien hinweg und dabei kann es lokal erneut zu mitunter heftigen Unwettern kommen. Nachmittags ist auch mit Gewittern zu rechnen. Es wird nicht wärmer als 22 oder 23°C bei mäßigem Südwestwind.

Das kommende Wochenende: Am Wochenende ist möglicherweise Besserung zu erwarten. Das schlechte Wetter verlässt Belgien in Richtung Osten. Aber, es kann auch am Samstag noch Schauern geben. Die Temperaturen liegen dann am Tage bei 21 oder 22°C.