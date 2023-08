Die "Gentse Feesten" sind nach 10 Tagen zu Ende gegangen

Die „Gentse Feesten“ gingen offiziell mit dem Abspielen des Songs „Mia“ der früheren lokalen Band Gorki um 10 Uhr am Montagmorgen auf dem Flasmarkt in Gent zu Ende. Etwa 1,6 Millionen Besucher feierten dieses Jahr in Gent oder besuchten die eine oder andere Kulturveranstaltung.

Seit 6 Uhr am Montagmorgen sind hier die Müllmänner und die Straßenkehrer zugange - 60 an der Zahl. Sie haben viel zu tun. Letztes Jahr z.B. wurden am Rande der Feste rund 300 Tonnen Abfall weggeschafft. Doch neben tonnenweise Müll werden auch immer wieder verlorene Gegenstände eingesammelt. Dieses Jahr verloren rund 600 Besucher hier irgendwas auf dem Festgelände - ein Rekord.