Invasive exotische Pflanze: Wilder Reis wuchert in Ostflandern am Ufer der Leie

Wie sich diese Pflanze so schnell in dieser Region verbreiten kann, ist den Behörden ebenso unklar, wie die Frage, wo sie überhaupt herkommt. Vor allem an der Leie in Gent wächst und gedeiht diese Pflanze gerade prächtig, sehr zum Entsetzen von Behörden, Landwirtschaft und Landschaftsschützern. Dieser Wilde Reis verdrängt heimische Pflanzen, was Flora und Fauna in den betroffenen Bereichen der Leie-Ufer nachteilig verändert.

Auch Indra Jacobs vom flämischen Institut für Natur- und Walduntersuchung steht vor einem Rätsel: „Diese Pflanze ist auch in Neuseeland als invasiver Exot bekannt und auf Hawaii. Sie kommt auch im Westen von Russland und in anderen osteuropäischen Ländern vor. Doch bisher sind dazu für Westeuropa nur wenige Abgaben vorhanden.“