Waldbrände auf Rhodos: Belgiens Außenministerium und ein Brüsseler Bürgermeister helfen vor Ort

Inzwischen haben die Reisebüros TUI, Sunweb und Corendon bis Dienstag Flüge in Richtung Rhodos gecancelt, um mit teilweise leeren Maschinen Urlauber zurückfliegen zu können. Brussels Airlines fliegt die Insel allerdings noch an, wie es am Montagmorgen dazu hieß.

Vor Ort sei die Hilfe groß, doch von den Reiseveranstaltern höre man nichts, sagten belgische Touristen auf Rhodos gegenüber VRT NWS. Auch aus diesem Grunde beschloss das belgische Außenamt einen Mitarbeiter dorthin zu schicken, um den Landsleuten zu helfen, die von den Waldbränden betroffen sind.