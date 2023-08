Ausgewachsener Wolf in Limburg angefahren? Möglicherweise ist das Alphawolf August

An der Landstraße N76 in Oudsbergen in der Provinz Limburg ist am frühen Morgen ein toter Wolf entdeckt worden. Möglicherweise ist das Tier überfahren worden. Bei dem Tier handelt es sich um einen erwachsenen Wolf. Naturschützer befürchten, dass es sich hierbei um August handelt, der Alphawolf des großen Wolfsrudels in Limburg.