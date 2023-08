Brüsseler Terrorprozess: Die Geschworenen haben ihre Beratungen nach fast 3 Wochen abgerundet

Bei den Anschlägen auf den Brüsseler Nationalflughafen in Zaventem und auf die Metrostation Maalbeek im Zentrum von Brüssel kamen am 22. März 2016 32 Menschen ums Leben (weitere starben später an den Folgen der Attentate) und fast 700 wurden zum Teil schwerstens verletzt.

Die Geschworenen musste also feststellen, wer an den Morden und an den Mordversuchen an hunderten Menschen Schuld hat. Ab den Mittagsstunden werden die Urteile der Geschworenen mit allen Details vorgelesen. Danach dürfen sich die Mitglieder des Schwurgerichts in den verdienten Urlaub begeben. Im September dann wird der Prozess fortgesetzt. Dann muss die Jury der Geschworenen festlegen, wer mit welchen Strafmaß belegt werden muss.