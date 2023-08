Höchste Preise für Benzin und Diesel in Belgien seit sieben Monaten

Ab Donnerstag, 26. Juli, werden die Preise für Benzin und Diesel an den Tankstellen in Belgien gehörig steigen. Durch einen Anstieg der Weltmarktpreise für Ölprodukte sind die fossilen Kraft- und Brennstoffe etwa so teuer, wie bei den Höchstpreisen vor sieben Monaten, teilt das belgische Wirtschaftsministerium dazu mit.