Justiz: Elektronische Fußfessel ersetzt in Flandern schon fast ein komplettes Gefängnis

„Den Anstieg auf über 2.000 Anschlüsse haben wir echt gefühlt“, so Jef Velinden, der Leiter der Justizabteilung VCET: „Als Beispiel: Ende des vergangenen Jahres lagen wir noch bei einer Tageszahl von rund 1.500 Fußfesseln. Das bedeutet, dass wir seit dem im wahrsten Sinne des Wortes schon ein digitales Gefängnis hinzugebaut haben. Wir beobachten fast eine Verdoppelung des Gebrauchs von Fußfesseln bei Leuten, die eine kurze Strafe bekommen haben. Dann ist man tatsächlich dabei, die Gefängnisse zu leeren.“

Glücklicherweise wird das Flämische Zentrum für Elektronische Aufsicht personell aufgestockt. Im Laufe dieser Regierungsperiode ist die Zahl der Mitarbeiter hier von 55 auf 92 angehoben worden und man will 110 Mitarbeiter haben: „Nur so können wir der steigenden Nachfrage nachkommen.“ Kritiker halten das System teilweise für falsch angewendet. Es könne nicht sein, dass Straffällige, wie Zuhälter, Drogendealer oder Menschen, die sich häusliche Gewalt zu schulden habe kommen lassen, einfach so zuhause mit dem weitermachen können, was sie bisher auch schon taten. Und es könne nicht sein, dass Richter elektronische Fußfesseln verordnen, weil die Gefängnisse in unserem Land überfüllt sind.