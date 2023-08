Pukkelpop: Die Backstageräume für Billie Eilish und Angèle werden per Schiff angeliefert

Auch dieses Jahr setzen die lokalen Behörden und die Festivalorganisatoren auf die Binnenschifffahrt, um große Gegenstände zu liefern. Dabei werden z.B. die Container per Schiff angeliefert, in die sich die Topstars des Festivals, z.B. Billie Eilish, Angèle, Limp Bizkit, Florence & the Machine oder The Killers und Mackelore vor und nach ihren Auftritten zurückziehen können.

Quasi das gesamte Backstage-Material wird von Antwerpen aus auf Binnenschiffen über den Albertkanal zum Binnenhafen von Genk in Limburg geliefert. Pro Schiff können 19 Container befördert werden. Das bedeutet, dass 19 längere LKW-Fahrten pro Schiffsladung vermieden werden können. Lastwagen müssen dann lediglich auf den „letzten Meilen“ zwischen Genk und Hasselt eingesetzt werden.

Das mag zwar nicht viel darstellen, doch „Kleinvieh macht auch Mist“… Inzwischen werden im belgischen Bundesland Flandern 16 % der Güter und Waren mit Binnenschiffen transportiert und das soll noch gesteigert werden. Im Rahmen des Green Deals soll die Binnenschifffahrt zudem bis 2050 schadstofffrei werden, also helfen jeder Schritt und jede Maßnahme.