Vilvoorde: Engie kann möglicherweise statt einem Gaskraftwerk einen Batteriepark bauen

Diese CRM-Versteigerung organisiert die belgische Bundesregierung gemeinsam mit dem belgischen Stromnetzbetreiber Elia. Hier wird auch nachgeschaut, welche Initiativen für eine ausreichende Stromproduktion und in diesem Fall für ausreichende Speicherkapazitäten sorgen können, wenn im Zuge des Atomausstiegs 5 der insgesamt 7 Kernreaktoren in Belgien vom Netz genommen werden.

Die interessantesten Projekte in Sachen Produktion, Speicherkapazität und Unkosten werden dann ausgesucht und bezuschusst. „Ob der Batteriepark in Vilvoorde gebaut wird, hängt zu einem Großteil davon ab“, so Scheerlinck weiter: „Wenn wir ausgewählt werden, kann es sein, dass der Batteriepark gegen Ende 2024 oder 2025 kommt.“ Damit, heißt es bei Engie weiter, sei der Plan, in Vilvoorde ein Gaskraftwerk als Ersatz für Atomkraft zu bauen, vom Tisch.