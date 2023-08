Waldbrände auf Rhodos: Belgiens Außenamt ist mit zwei Vertretern dort vor Ort

Das belgische Außenministerium rät Landsleuten auf Rhodos und in den anderen Regionen, in denen die Waldbrände wüten, dazu, sich auf travellersonline zu registrieren oder sich bei der Notrufnummer 02 501 81 11 zu melden. Dieser Rat gilt übrigens für alle Reisenden, wohin sie auch unterwegs sind. Damit können die Behörden stets wissen, wer wo ist und wer wo welche Hilfe in Anspruch nehmen muss.