Bald kommt eine "Sensorfalle" für umweltverschmutzende Schiffe in der Nordsee vor Belgien

Der Schadstoffsensor wird SEMPAS genannt, was für „Ship Emission Monitoring by Passive Remote Sensing“ steht und wurde am Mittwoch beim Königlichen Meteorologischen Institut (KMI) in Ukkel bei Brüssel vorgestellt.

Die internationale Schifffahrt ist durch das Verbrennen von fossilen Kraftstoffen für etwa 2,5 % des weltweiten Ausstoßes von Schadstoffen in die Umwelt verantwortlich. Durch den belgischen Teil der Nordsee fahren jährlich bis zu 200.000 Hochseefrachter und Kreuzfahrtschiffe sowie Fähren, die alle zum Schadstoffausstoß beitragen. Hierbei handelt es sich um eine der am meisten befahrenden Schifffahrtsrouten in der Nordsee und diese verläuft teilweise auch an dichtbevölkerten Küstengebieten entlang.

Um den Schadstoffausstoß durch Frachtschiffe (Schwefel, Feinstaub, Stickstoff) einzuschränken hat die Internationale Maritime Organisation (IMO) Regeln festgelegt, die dafür sorgen sollen, dass dieser Ausstoß bis 2050 netto bei Null liegen soll. Reedereien, die diese Regeln nicht einhalten, riskieren hohe Bußgelder.

