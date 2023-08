Die besten Umstände, um Kunst aufzubewahren? Spin-Off der Uni Löwen hat die Lösung

Museen, Kulturerbe-Konservatoren, Kunstsammler, Restaurateure, sie alle fürchten die Risiken von schlechten klimatischen Bedingungen, die negative Auswirkungen auf ihre Objekte haben können. Das neue Spin-Off-Unternehmen CHARP der Uni Löwen hat eine Antwort auf die Fragen in diesem Zusammenhang gefunden und ein System entwickelt, mit dem historische Kunstwerke und historisches Kulturgut klimatechnisch ideal aufbewahrt werden können.

Das System von CHARP funktioniert über eine Online-Monitoring-Plattform und mit drahtlosen Sensoren, die die Luft- und die Lichtqualität in Räumen beobachten, in denen sensible Kunst- und Kulturobjekte aufbewahrt oder ausgestellt werden. Bereits bestehende Sensor-Systeme sind zumeist bisher nicht mit einer zentralen „Meldestelle“ verbunden und müssen noch einzeln ausgelesen werden.