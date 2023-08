Brüssels erste Tankstelle nur für Elektroautos ist eröffnet worden

An der Oudergemlaan in Etterbeek, unweit vom Schuman-Platz und dem Europaviertel, ist die erste Tankstelle in Brüssel eröffnet worden, die nur für Elektroautos bestimmt ist (Foto unten). Betreiber dieser E-Tankstelle, genannt „Mobility Hub“, ist das Unternehmen Shell Recharge, wie die Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ meldet.