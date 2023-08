Fachkräftemangel in Belgien: Immer mehr Arbeitskräfte von außerhalb der EU angeworben

Immer mehr Arbeitsmigranten von außerhalb der Europäischen Union strömen auf den belgischen Arbeitsmarkt. Dies ist aus dem Jahresbericht 2022 des föderalen Zentrums für Migration, Myria, ersichtlich. Im vergangenen Jahr wurde knapp 25.000 dieser Einwanderer in unserem Land eine Arbeitserlaubnis erteilt. Der Fachkräftemangel in Belgien sorgt dafür, dass diese Migranten in sogenannten Engpassberufen eingesetzt werden können, wie z.B. als LKW-Fahrer, in Pflegeberufen oder als Metzger und Bäcker.