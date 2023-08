Makaber: Kühlschrank mit Leichtenteilen trieb auf dem Albertkanal

In der Nähe von Hermalle-sous-Argenteau, eine Teilgemeinde von Oupeye bei Lüttich, haben ein Passant und Schifffahrtspolizisten einen im Albertkanal treibenden Kühlschrank an Land gezogen und darin eine makabre Entdeckung gemacht. In dem Kühlschrank lagen die Arme und Beine einer Frau, wie die frankophone Mediengruppe SudInfo dazu meldete. Die Staatsanwaltschaft Lüttich bestätigte entsprechende Meldungen.