Belgien: Strengere Regeln bei öffentlichen Ausschreibungen zum Schutz vor Spionage

„Der freie Wettbewerb ist auch bei öffentlichen Ausschreibungen wichtig, doch dies darf uns nicht die Augen vor bestimmten Risiken verschließen, wenn es um bestimmte Risiken für unsere nationale Sicherheit und unsere strategischen Belange geht“, so der flämische Liberale.

Bundesverteidigungsministerin Ludivine Dedonder von den frankophonen Sozialisten PS ist in diesem Zusammenhang davon überzeugt, „dass wir mit diesen neuen Regeln in Kombination mit deutlichen Investitionen in unsere Nachrichtendienste und in die Cybersicherheit unsere nationale Sicherheit besser garantieren können.“