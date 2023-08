Flämische Mehrheitsparteien finden eine Lösung der Stickstoffkrise ohne die Christdemokraten

Bevor die flämischen Christdemokraten Gesetzestexten innerhalb der Regierungskoalition zustimmen können, verlangen sie Garantien dafür, dass Zulassungen für neue landwirtschaftliche Betriebe oder für Erweiterungen bestehender Höfe mittelfristig einfacher werden.

Die CD&V hatte sich deshalb lange geweigert, Vorschläge dazu innerhalb der Regierung zuzustimmen und aus diesem Grunde konnten keine entsprechenden Verfahren in Gang gebracht werden, um ein Abkommen zur Verringerung des Stickstoffausstoßes in der Landwirtschaft und in der Industrie auf flämischer Landesebene zu erzielen. Bis 2030 soll der Stickstoffausstoß im belgischen Bundesland Flandern halbiert werden.

Lösung des flämischen Stickstoffproblems noch vor den Wahlen?

Jetzt aber lösen die anderen Koalitionspartner dieses Problem, in dem sie den Gesetzesvorschlag zum Stickstoffdekret von März 2023 über das Parlament laufen lassen.