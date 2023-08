Gewissheit: Bei dem in Limburg überfahrenen Wolf handelt es sich tatsächlich um August

Eine Autopsie (Foto unten) des Instituts für Natur und Waldforschung (INBO) bestätigt offiziell, was bereits stark vermutet wurde. Bei dem am Dienstag an der Landstraße N76 in Oudsbergen in der Provinz Limburg angefahrenen Wolf handelt es sich um August. Das ist quasi der Alphawolf des Rudels in Limburg, das seit Jahren dort lebt.