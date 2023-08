Hoher Sachschaden nach Sprengung eines Geldautomaten in Tielt-Winge

Gegen 3 Uhr 40 in der Nacht zum Donnerstag vernahmen zahlreiche Einwohner von Tielt-Winge und der Nachbargemeinde Rillaar drei laute Explosionen. Zeugen sahen, dass der Bargeldautomat durch die Sprengung Feuer gefangen hatte. Es ist hier nicht das erste Mal, dass Geldautomaten in diesem Einkaufsviertel gesprengt werden und deshalb steht hier am „Gouden Kruispunt“ auch nur noch ein einziger Automat.

„Einer der wenigen Geldautomaten in unserer Region ist explodiert. Nach den notwendigen Feststellungen können wir hier nur noch den Schrott wegräumen“, so Bürgermeister Rudi Beeken (Open VLD): „Der Schaden ist groß. Wir haben sogar Teile an der anderen Seite der Kreuzung gefunden. Wir haben erstmal einen größeren Bereich abgesperrt. Einige Geschäfte können heute gar nicht oder erst später öffnen.“

