In der Provinz Flämisch-Brabant wird auf den Anbau von Sonnenblume gesetzt

Die Provinz Flämisch-Brabant möchte mehr auf den Anbau von Sonnenblumen setzen. Diese Blumen wachsen und gedeihen zwar eher in südlicheren Gebieten in Europa, doch durch die Klimaveränderung könnten sie auch in unseren Breitengraden in größerem Umfang angebaut werden. Inzwischen betreiben Landwirte in den Gemeinden Boutersem, Haacht und Herent schon größere Sonnenblumenfelder. Neben dem Klimawandel spielt aber auch der Krieg in der Ukraine eine Rolle in dieser Frage.