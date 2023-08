Belgien: Inflation leicht gesunken, Wirtschaftswachstum tritt auf der Stelle

Die Teuerungsrate in Belgien ist im Juli kaum gesunken. Sie liegt derzeit bei 4,14 %. Noch steigen die Lebensmittelpreise signifikant, doch das Tempo, in dem sie steigen, wird langsamer. Im Juni meldete das belgische Statistikamt Statbel eine Inflation von 4,15 %. Inzwischen kühlt aber das Wirtschaftswachstum in Belgien etwas ab.