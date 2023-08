Die Aachener Beatles-Coverband Ringo nahm einige Songs im legendären Brüsseler ICP Studio auf

Im ICP Studio in Brüssel ist es möglich, mit Klangfarben aufzunehmen, die wie aus den 1960er Jahren klingen. Das liegt an zwei historischen technischen Geräten. Zum einen ist das ein Studer-Tonbandgerät und zum anderen am legendären EMI Neve A3096-Mischpult (Foto oben), das bei ICP in den Studios genutzt wird. Dies ist das gleiche Mischpult, dass der geniale Beatles-Produzent George Martin bei den Aufnahmen von vielen Platten der Fab Four aus Liverpool in London nutzte.

Dieses Mischpult ist eines der Aufnahmegeräte, die der legendäre Toningenieur Rupert Neve entwickelte. Warum verfügt das ICP Studio über solche Geräte? Ganz einfach. Das Studio wurde 1966 ursprünglich als Plattenpresse gegründet und 1980 wurde das Tonstudio eröffnet. Man arbeitete damals mit der Technik, die seinerzeit auf dem Markt war…

