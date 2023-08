Die Galerie "Passage du Nord" im Brüsseler Stadtzentrum bekommt ihre historischen Kuppeln zurück

Die „Passage du Nord“ befindet sich zwischen der Brüsseler Einkaufsmeile Nieuwstraat und der Adolphe Maxlaan. Diese Geschäftsgalerie ist seit 1995 denkmalgeschützt. Entworfen und gebaut wurde sie Anfang des 19. Jahrhunderts im für den Architekten Henri Rieck typischen eklektischen Stil. Sie stammt also aus einer Epoche, in der überdachte Durchgänge und Geschäftsgalerien in der belgischen Hauptstadt sehr im Trend lagen.

„Die neuen Kuppeln sind das Sahnehäubchen einer langwierigen Renovierung, während der das Gebäude wiederhergerichtet wurde“, sagt Brüssels regionale Staatssekretärin für Städtebau, Ans Persoons (One.Brussels/Vooruit) dazu.

