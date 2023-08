Ein neues Zuhause für die rund 40.000 Schallplatten und CD’s des flämischen Musikarchivs

Im Laufe dieses Sommers zieht das flämische Musikarchiv, dass aus rund 40.000 Schallplatten und CD’s besteht, in ein neues Zuhause. Die Sammlung wird in der Königlichen Akademie für Schöne Künste (KASK) und im Konservatorium von Gent untergebracht. Das Archiv ist Eigentum der flämischen Organisation für Entwicklung und Förderung von Kunst, „Kunstenpunt“, und lagert (noch) in den Kellern der Einrichtung in der Galerie Ravenstein in Brüssel.