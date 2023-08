Ex-Soldat, der Premier De Croo bedrohte, von Norwegen an Belgien ausgeliefert und in U-Haft genommen

Der Ex-Soldat, der vor einigen Wochen Belgiens Premierminister Alexander De Croo (Open VLD, Foto) in einem Video im Internet mit dem Tode bedroht hatte, ist von Norwegen an Belgien ausgeliefert worden. Er wurd am Freitag verhört und dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft wegen der Vorbereitung einer terroristischen Straftat an.