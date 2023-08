Mädchen läuft über einen geschlossenen Bahnübergang: "Die Leute begreifen nicht, dass sie mit ihrem Leben spielen"

Thomas Baeken von Infrabel, dem Infrastruktur-Dienstleister der belgischen Eisenbahngesellschaft NMBS/SNCB, stellt fest, dass viele sich der Gefahren bei so etwas nicht wirklich bewusst sind: „Ich habe solche Videos schon sehr oft gesehen. Das ist immer wieder erschreckend, denn die Leute begreifen nicht, dass sie mit ihrem Leben spielen.“ Trotz aller Sensibilisierung zu dieser Sache ändert sich hier kaum etwas. Stehen die Menschen heute so sehr unter Zeitdruck?

Das Mädchen schaut nur auf den Zug, den es droht zu verpassen und achtet nicht darauf, ob nicht vielleicht ein anderer Zug herannaht: „Wir wissen aus Erfahrung, dass sich die Leute vor allem auf ihren Zug konzentrieren, der da steht und sie vergessen dabei, dass auch noch andere Züge aus der Gegenrichtung kommen können“, so Baeken: „Und sehr oft passieren dann in solchen Situationen tödliche Unfälle an den Bahnübergängen.“

Hier ist das zum Glück nicht passiert, doch es hätte auch hier brenzlig werden können, so Baeken weiter: „Darum rufen wir weiter dazu auf, niemals über einen Bahnübergang zu laufen, wenn das Licht auf Rot steht und die Schranken geschlossen sind.“ 2022 kamen 6 Menschen bei Unfällen bei der Bahn in Belgien ums Leben, die über die Gleise gelaufen waren: „Das waren 6 Unfälle, die vermeidbar wären, wenn sich jeder an die Regeln halten würde.“