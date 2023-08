Touristenmagnet in Brüssel: Wer war eigentlich Manneken Pis?

Das Manneken Pis in der Nähe des Großen Marktes im historischen Zentrum von Brüssel mag vielleicht eine überschätzte Sehenswürdigkeit in der belgischen Hauptstadt sein, doch das Pinkelmännchen ist und bleibt ein Touristenmagnet und gehört neben dem Trevi-Brunnen in Rom und der Fontaine des Mers in Paris zu den weltweit am häufigsten fotografierten Denkmälern. Dass das Manneken Pis seit Jahrhunderten so beliebt ist, hat zum einen mit viel Humor zu tun, aber vielleicht auch mit den Mysterien rund dieser Figur. Die allermeisten Brüssel-Besucher stellen sich gar nicht die Frage, was es mit ihm auf sich hat…