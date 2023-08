Unwetter und heftige Hagelschauern in Italien: Rund 400 Schadensmeldungen von belgischen Urlaubern

Autofahrerverband VAB

Beim VAB sind in diesem Zusammenhang insgesamt 234 Dossiers eingegangen. In jedem Einzelfall wird geprüft, wie am besten geholfen werden kann. Etwa die Hälfte der Betroffenen können auf eigene Faust nach Hause zurückkehren oder werden in Hotels untergebracht.

110 Belgier, die durch das Unwetter in Norditalien gestrandet sind, können durch die Hagelschäden nicht selbst nach Hause fahren. Der VAB schickt deshalb Reisebusse nach Italien, um diese Leute in die Heimat zurückzubringen.