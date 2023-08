Zum 30. Todestag von König Baudouin wird die Königliche Krypta für Besucher geöffnet

Am 31. Juli 1993 starb König Baudouin überraschend im Alter von 62 Jahren an seinem Urlaubsort in Motril in Spanien an einem Herzstillstand. Zu seinem Gedächtnis ist an diesem Tag 30 Jahre später die Königliche Krypta für Besucher frei zugänglich.

Diese Krypta befindet sich in der Kirche Unserer Lieben Frau von Laken zwischen der Königlichen Domäne und dem ebenfalls sehenswerten Friedhof von Laken. Sie ist nur sehr selten geöffnet und nach diesem 31. Juli sind die weiteren Öffnungstage in der zweiten Jahreshälfte der 29. August, der 25. September, der 1. Oktober, der 1. und der 15. November sowie der 5. Dezember, stets von 14 bis 17 Uhr.

In dieser Königlichen Krypta befinden sich auch die Gräber von König Leopold I. und seiner zweiten Frau, Königin Louise Marie, von Leopold III. mit Astrid von Schweden und Lilian Baels, sowie das Grab von Albert I. und seiner Frau, Elisabeth von Bayern.