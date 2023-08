31. Juli 1993: Vor genau 30 Jahren starb Belgiens König Baudouin

König Baudouin und Königin Fabiola waren auch 1993, wie eigentlich jedes Jahr, nach dem belgischen Nationalfeiertag (am 21. Juli) zu ihrer Residenz, die Villa Astrida in Motril, gereist. Eigentlich war alles, wie normal, doch am Abend des 31. Juli kam der König nicht zum Abendessen. Der 62-Jährige saß in einen Stuhl und sein Herz schlug nicht mehr. Belgiens fünfter Monarch war an einem Herzstillstand gestorben.

Belgien war schockiert und das Land stand still. Die damalige belgische Regierung um Premierminister Jean-Luc Dehaene (CD&V, damals CVP) traf sich noch in der Nacht zum 1. August zu einer Dringlichkeitssitzung und dort wurde festgelegt, was eigentlich in der Thronfolge bereits geregelt war. Der Nachfolger von König Baudouin wurde dessen Bruder, Prinz Albert, da die Ehe zwischen ihm und Königin Fabiola kinderlos geblieben war.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto und dem Video weiter)