Das Wetter in Belgien: Noch eine verregnete Woche mit zu frischen Temperaturen

Sabine Hagedoren sieht allerdings Licht am Ende des Tunnels: „Am Freitag und am Samstag soll es trocken werden, mit nur noch einigen Schauern. Es wird etwas ruhiger. In den Tagen davor allerdings drohen Unwetter mit Gewitter, heftige Schauern mit stürmischem Wind und Temperaturen bei höchstens 20°C für Anfang August deutlich zu frisch ist.

Montag: Überall stark bewölkt, windig, frisch und durchsetzt mit Regenschauern oder Nieselregen. Im Nachmittag können Gewitterschauern aus Richtung Westen über das Land ziehen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und lokal 21°C. An der Küste weht ein starker Wind mit Böen, die auch mal 65 km/h erreichen können. Für Montag kündigt das Wetteramt KMI in Ukkel bei Brüssel die Regenwarnstufe Code Gelb an.

Dienstag: Es bleibt zunächst wechselhaft und überwiegend bewölkt aber eher niederschlagsfrei. Am Nachmittag aber drohen wieder Schauern und lokal sogar heftigere Unwetter. Aus Richtung Westen bzw. Nordwesten kann es danach aber wieder trocken(er) werden. Temperaturen zwischen 16 und 21°C und an der Küste kann es zeitweise wieder heftig stürmen.

Mittwoch: Der Tag beginnt mit heftigem Regenwetter, doch im Laufe des Tages zieht wechselnde Bewölkung auf, doch es drohen weiter intensive und lokale Unwetter bei wiederum 16 bis 21°C. Der Wind ist dann mäßig bis stark und an der Nordseeküste überwiegen kräftig.

Donnerstag: Das Wetter wird dem Vortag ähnlich, doch die Temperaturen gehen auf 15 bis höchstens 20°C zurück. Am Freitag und am Samstag soll es langsam wieder trocken(er) aber bei 11 bis 20°C noch kühler werden.